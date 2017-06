Un centre de soins pour Ath Adjissa

Par DDK | Il ya 15 minutes | 6 lecture(s)

Le secteur de la santé de Béni Maouche souffre, et ce, malgré les quelques infrastructures déjà existantes.

Un responsable local rassure, et donne plus de précisions sur le sujet : «Certes, Beni Maouche traîne encore un déficit en matière de dotation en centres de soins dans des villages, mais des efforts sont engagés pour améliorer la situation. Dans cette optique, le projet de construction d’un centre de soins au village Ath Adjissa est déjà envisagé. Une infrastructure conçue en R+1 avec des locaux au rez-de-chaussée, qui abriteront les différents services et deux logements de fonction en surélévation pour l’hébergement du personnel médical», déclare-t-il. Il ajoute en substance que ce projet d’un montant d’environ 11 millions de dinars est financé dans le cadre du plan de développement sectoriel. Le village Ath Adjissa, qui figure parmi les plus grands de la commune avec ses 3.000 habitants, possède depuis des dizaines d’années un centre de soins obsolète, dont l’édifice ne répond pas aux normes. Les employés travaillent dans un local ancien appartenant à la commune, qui l’a aménagé pour la circonstance. Si l’on s’en tient à cela, la commune de Béni Maouche a bénéficié d’un programme de développement de la polyclinique du chef lieu, qui a été modernisée ces dernières années. L’édifice a bénéficié d’un aménagement, plusieurs salles ont été rénovées et d’autres construites dans le cadre de l’extension pour recevoir de nouveaux services. Cela a permis la création d’un service des urgences qui fonctionne h/24 avec des médecins et des infirmiers. Le service maternité a été considérablement modernisé et doté d’un personnel approprié ; et elle est aussi pourvue d’un service d’analyses médicales.

L Beddar.