La fibre optique arrive dans les villages

Les NTIC font une entrée fracassante dans la commune de Chellata. En effet, selon des responsables de la municipalité, un réseau de fibre optique est en cours de déploiement à travers certains villages et localités de la circonscription.

«Les travaux d’installation du câble de fibre optique sont en voie de finalisation», dira M. Maibèche, le P/APC de Chellata. Quatre villages sont ciblés par ce projet, apprend-on. Il s’agit de Felden, Ighil Oumced, Fethoune et M’liha. Par ailleurs, indique-t-on, plusieurs localités, non concernées par la fibre optique, ont bénéficié d’une antenne MSAN, dont l’installation est projetée à hauteur d’Ayris, un belvédère situé sur les hauteurs du chef-lieu communal. Cet équipement en voie de mise en place couvrira les villages Ichelladen, Alma, Ath Hiani, Ath Mkedem, Ath Anane et Tizi Neslib. «Une fois tous ces équipements mis en place et opérationnels, notre commune atteindra un taux de couverture de près de 90%», nous informe le P/APC. Pour sa part, un responsable d’Algérie-Télécom, l’opérateur public, en sa qualité de maître de l’ouvrage, dira que le déploiement de ces équipements participe à la stratégie de modernisation et d’extension de ses infrastructures pour être au diapason des exigences de l’heure. «Notre objectif à travers cet investissement d’envergure qui, faut-il le souligner, a touché toutes les communes de la wilaya, c’est de répondre aux attentes des abonnés et ce en mettant à leur disposition des prestations de qualité», a-t-il déclaré en substance. Manifestement emballés par l’arrivée de ces équipements, des jeunes de Chellata ont tenu à exprimer leur gratitude, autant aux responsables de la collectivité qu’aux dirigeants d’AT. «Ce projet honore ses initiateurs et ses promoteurs. Disposer de tels équipements c’est l’assurance d’un arrimage au train de la modernité», jubile un jeune du village Alma. Abondant dans le même sens, un autre citoyen du village Ighil Oumced dira : «Ces installations ont la faculté de désenclaver les villages, d’abolir les distances et de rapprocher les gens. C’est tout simplement fabuleux de pouvoir communiquer, s’informer et même travailler, sans avoir à bouger de son chez soit».

