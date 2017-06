Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

L’institut «The source» et sept associations de la ville de Béjaïa organisent, samedi prochain, un séminaire caritatif « en développement personnel » au niveau de la Maison de la culture Taos Amrouche.

«Le concept ? Une invitation ouverte aux citoyens, associations, institutions et entreprises de la ville de Béjaïa avec entrée gratuite à la clé. Chaque participant est invité à faire un don de deux kilos minimum de denrées alimentaires. Celles-ci seront distribuées par les associations caritatives à des familles démunies dans le cadre des opérations couffins de Ramadhan et meïdat Ramadhan», expliquent les organisateurs dans un communiqué, rappelant que les précédentes éditions ont réuni en tout 3 300 participants, mobilisé plus de 120 organisateurs et collecté près de 6,5 tonnes de dons. «Cette année encore, le séminaire caritatif est rehaussé par le parrainage de monsieur le wali (…) Organisé comme chaque année sur fonds propres et sans recours aux fonds publics ou au sponsoring, ce séminaire, garce à ce parrainage, accède à la reconnaissance institutionnelle de part son caractère d’utilité publique», explique-t-on, en soulignant qu’il s’agit «bel et bien d’un effort collectif dans la continuité de la série de séminaires en développement personnel offerts par l’institut «The source», en collaboration avec le collectif d’associations et qui ont permis de former gratuitement des milliers de participants venus des différentes communes de la wilaya de Béjaïa.» Animé par M. Nadjib Mizi, coach PNL formé et certifié par le Dr Richard Bandler, créateur de la programmation neurolinguistique, l’intitulé du séminaire de cette édition est «Hypnose et PNL : Et si nos limites travaillaient pour nous ?»

F. A. B.