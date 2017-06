La cerise en chute libre

Par DDK | Il ya 1 heure | 172 lecture(s)

La cerise est un fruit qu'affectionnent énormément les ménages. Sucré et acidulé à la fois, ces baies rouges font saliver les "amoureux" de ce fruit qui s'en donnent à cœur joie.

Au début de sa commercialisation, le mois de mai dernier, la cerise "battait" tous les records en matière de prix, en oscillant entre 700 et 900 DA/kg ! Mais comme c'était la primeur, il fallait aux ménages de petite et moyenne bourses attendre quelques semaines pour voir enfin le fruit tant prisé "jeter" du lest pour pouvoir le déguster avec délectation. En effet, devant une faible demande des clients vu les prix "excessifs" et la production record de la cerise pour cette année, les prix de ces "baies des anges" (Heb lemlouk) comme elles sont appelées communément, ont connu une dégringolade soutenue, actuellement, avec des tarifs plus ou moins accessibles, lesquels vont dans la fourchette de 150 à 300 DA/kg maximum. Ces prix prennent en considération, bien entendu, la qualité et le calibre de la cerise. En tout cas, ce sont ces prix justement qui sont affichés, ces derniers jours, au marché couvert de la ville de Tazmalt, située à 85 kms au Sud-ouest de Béjaïa. «Eh bien, avec des prix pareils, on peut enfin se permettre au moins un ‘petit’ kilo de cerises. Mais au début du mois de mai passé, les tarifs étaient vraiment exagérés et inaccessibles, jusqu'à 900 DA/kg la cerise ! Même les fruits exotiques n'ont pas atteints ce prix astronomique», affirme un chef de famille rencontré au niveau de ce marché qui grouillait de monde en cette matinée de mardi passé. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde à dire que le Ramadhan de cette année a marqué une véritable "rupture" avec les précédents, tant les prix des produits de première nécessité, comme les légumes et les fruits, sont largement accessibles à toutes les bourses.

Syphax Y.