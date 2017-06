Y a-t-il un contrôleur à la DCP ?

Par DDK | Il ya 51 minutes | 93 lecture(s)

Des produits alimentaires et de ménage bas de gamme sont commercialisés, en toute impunité, dans les marchés hebdomadaires qui se tiennent dans les différentes localités de la vallée de la Soummam, à l'instar d'Akbou, Sidi Aïch, Tazmalt, Ighzer Amokrane et bien d'autres.

En effet, un tour d'horizon dans certains marchés populaires renseigne sur cet état de fait qui est, pour le moins, grave, car il touche directement à la santé des consommateurs, qui ne trouvent, dans ces cas-là, aucune association de défense des consommateurs ou un quelconque organisme d'état qui "veillerait au grain" en sensibilisant les ménages sur les méthodes de détection et de distinction des produits sains de ceux contrefaits, lesquels pourraient s’avérer dangereux voire même mortels pour eux ! Les exemples de ces produits de mauvais aloi mis en vente sont légion. Ils vont des simples détergents aux insecticides, en passant par les denrées alimentaires et les vêtements faits de matières douteuses et allergisantes. Dans ces marchés hebdomadaires, paradis des produits contrefaits, il n'est pas rare d'apercevoir des points de vente pris d'assaut par des "nuées" de clients, car les vendeurs leur proposent des produits à des prix défiant toute concurrence. Et comme les ménages cherchent pour la majorité des marchandises à bas prix, ils tombent dans le piège des contrefacteurs, qui arrivent à écouler des produits douteux sans coup férir. Les exemples sont innombrables: de la pâte fromagère de piètre qualité est vendue comme étant du fromage à bas prix. Il est cédé en moyenne à 50 da la boîte de 16 portions. Mais le goût, la qualité et les ingrédients utilisés dans la fabrication de ce produit de large consommation laissent planer des doutes sur son origine. Des produits douteux pour le lavage de la vaisselle sont aussi proposés à la vente. Nul besoin d'être un expert en industrie chimique pour s'apercevoir de la supercherie et du caractère frelaté de ces produits mis en vente librement sans aucun contrôle.

Des produits d'origine inconnue !

Une bouteille de détergent dont le liquide est mal assimilé, car au fond de la bouteille une couche gluante dénote, sans l'ombre d'un doute, que le produit est frelaté ou que les composants ne sont pas d'origine. De plus, l'étiquette de ce produit ne comporte ni le nom du fabricant, ni l’adresse de «l’usine» qui le fabrique, ce qui laisse conjecturer que ce détergent est «trafiqué». Comme il est le cas également pour certains vinaigres entreposés sur les étals, et qui sentent une forte odeur d'arômes. Ces vinaigre sont bourrés de colorants nocifs à la santé, et qui sont fabriqués artisanalement, et peut-être même dans des ateliers clandestins, comportant de fausses informations comme le nom du fabricant et son adresse. Les biscuits, gâteaux et chocolats ne sont pas en reste, puisque ces produits sont également proposés dans ces surfaces populaires. Ils ne sont pas chers de tout, ils sont revêtus d’emballages accrocheurs, mais leur qualité laisse à désirer. À leur dégustation, ces gâteries laissent des goûts bizarres dans la bouche, dénotant de la mauvaise qualité des ingrédients, mélangés sans aucune norme ni quantification. Les insecticides, pesticides et autres engrais sont aussi douteux, du moment qu'il n'est pas rare que des vendeurs les écoulent alors qu'ils sont périmés, et ce, lorsqu’ils ne sont pas dangereux et interdits d'usage sous d'autres cieux. La liste des produits d'origine douteuse et de qualité médiocre mis en vente aux marchés hebdomadaires n’est malheureusement pas exhaustive. À la lumière de ce constat pour le moins alarmant, il est à se demander pourquoi les services de contrôle et de répression des fraudes ne sévissent pas pour mettre le holà à ces fraudeurs qui risquent, si ce n'est pas déjà le cas, de provoquer de graves ennuis de santé aux consommateurs ?

Syphax Y.