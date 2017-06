Plusieurs opérations inscrites

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

La commune de Chellata, perchée sur l'un des contreforts méridionaux de la chaîne montagneuse du Djurdjura à plus de 1200 mètres d'altitude, offre un paysage féerique et unique en son genre.

L'un des sites pittoresques le plus connu dans cette région montagneuse, qui surplombe l'arrière-pays de vallée de la Soummam, demeure indubitablement le col de Chellata qui se retrouve pris d'assaut par des visiteurs, surtout durant la période estivale, à la recherche de fraîcheur des hautes altitudes et d'évasion. Cette localité communique avec la wilaya de Tizi-Ouzou via le mythique col de Tirourda. La population de cette localité, appelée "Ichelladhen", tient encore aux traditions ancestrales et la terre nourricière. La municipalité compte 15 villages qui ont, chacun d'entre eux, leurs propres particularités, à l'image du village Ighil Oumced qui compte des vestiges berbéro-romains, où subsistent encore les restes du fameux palais du prince berbère Firmus. Toutefois, en dépit de toute la beauté féerique qu'offrent toutes ces localités et leur pesant d'or en matière d'Histoire, le sous-développement demeure, à s'y méprendre, le "maître" des lieux, tant les villages souffrent de multiples carences. Le cadre de vie y est peu reluisant, ce qui a obligé beaucoup d'habitants à l'exode à contrecœur. Les populations rurales y ont de ce fait diminué drastiquement au point où les écoles commençaient vraiment à voir baisser le nombre d'élèves dans plusieurs villages, à l'exemple d'Aït Hiani, Ighil Oumced, Aït Sidi Amar et Aït Annane. N'empêche, le peu d'élèves restés dans ces écoles leur redonnent encore vie. Les collectivités locales, probablement pour améliorer les conditions de scolarité des potaches, ont inscrit plusieurs opérations qui ont trait à l'entretien et à la réparation des écoles primaires situées dans les villages suivants: Ighil Oumced, M'liha, Aït Sidi Amar, Aït Mekedem. À cet effet, un avis d'appel d'offres a été lancé récemment pour trouver preneur.

Syphax Y.