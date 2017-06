Opération collecte de sang

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des donneurs de sang, qui s’organise le 14 juin de chaque année, l’établissement public hospitalier de Kherrata a organisé, dans la soirée du 14 juin, après la rupture du jeûne, une campagne de collecte de sang au niveau de la salle des fêtes de l’APC.

Ladite opération a eu lieu avec la collaboration des Scouts musulmans algériens. Celle-ci s’est terminée tard dans la nuit, en raison de la participation massive de citoyens volontaires de la ville de Kherrata, qui ont tenu à contribuer positivement à ce geste de solidarité. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place à cet effet par la direction de l’EPH de Kherrata, avec la mobilisation d’une équipe paramédicale et d’un médecin, pour veiller au bon déroulement de cette opération, qui a permis d’enregistrer une cinquantaine de dons de ce rare et précieux liquide, destiné à répondre aux cas d’urgences pour sauver des vies humaines.

Slimane Zidane