Circoncision collective pour 34 garçons à Amizour…

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le Croissant rouge algérien, comité local de Béjaïa, organise une circoncision collective au profit de 34 garçons, âgés de un à cinq ans, issus de familles nécessiteuses. L’opération, qui est scindées en deux groupes, se déroulera à l’hôpital de Boukhalfa à Amizour. Ainsi, le premier groupe d’enfants sera circoncis aujourd’hui, le 19 juin, alors que le second le sera demain, mardi. «C’est pour éviter les bousculades et les attentes stressantes que nous avons partagé les enfants en deux groupes. Ainsi, on aura un bon encadrement à l’hôpital et une meilleure prise en charge des enfants», explique un responsable du Comité communal du Croissant rouge de Béjaïa. Deux jours auparavant, soit dans la nuit du samedi 17 juin, les initiateurs de cette noble action ont organisé, à la salle des fêtes Lallaoui sise à la Brise de mer, un grand gala artistique, à laquelle ont pris part plusieurs chanteurs locaux. Au cours de cette chaleureuse soirée, qui était aussi ouverte au public, les parents ont procédé à l’ancestrale et émouvante cérémonie du henné. Et c’est en cette soirée-là qu’a eu lieu la distribution des paquets-cadeaux par les responsables du comité communal du Croissant rouge au profit de ces enfants.

B. Mouhoub