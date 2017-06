Camp de vacances pour enfants défavorisés à Boulimat

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

L’association caritative Cœur généreux et Main tendue de la wilaya de Béjaïa, a procédé, dernièrement, à la distribution de vêtements neufs au profit de dizaines d’enfants issus de familles nécessiteuses. Plus de 60 enfants, dont des orphelins, ont bénéficié de cette opération de bienfaisance, a-t-on appris d’Azibi Mebrouk, vice-président de cette association. Cette action de charité a été rendue possible grâce au concours de bienfaiteurs locaux et des membres de cette association, dont l’objectif est d’apporter soutien et assistance aux démunis. Notre interlocuteur a indiqué que durant les 20 premiers jours du mois de Ramadhan, les membres actifs de «Cœur généreux et Main tendue» ont distribué, à travers le territoire de la wilaya, un total de 450 couffins contenant des produits alimentaires de base à des familles aux ressources financières maigres. Par ailleurs, et pour la 3e année d'affilée, les responsables de cette association s’apprêtent à organiser un camp de vacances au niveau de la plage Boulimat, au profit de 50 enfants orphelins. Ce camp de toile, qui offrira à coup sûr des moments de détente et de loisirs à ces bambins, se tiendra juste après l'Aïd et durera une dizaine de jours, soit du 1er au 10 juillet prochain. «Une cinquantaine d’enfants orphelins, issus de quatre wilayas du pays, vont prendre part à se séjour au bord de la plage (…)», a fait savoir Mouloud Bourihane, président de cette association. Pour sa part, M. Azibi déplore le fait que l’association a été contrainte de louer chez un privé pour organiser ce camp de vacances, alors que la wilaya de Béjaïa, souligne-t-il, dispose de plusieurs camps de toile.

Boualem S.