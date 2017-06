Collecte de dons au profit des familles démunies...

Par DDK | Il ya 24 minutes | 59 lecture(s)

Depuis sa création en 2016, l’association estudiantine El-Ihssane de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ne cesse de multiplier les actions humanitaires, en venant en aide aux personnes démunies. Ainsi et selon les membres de cette association, durant ce mois de Ramadhan, ils ont lancé une campagne consistant en la récolte de fonds, avec lesquels ils comptent financer l’achat de vêtements neufs qu’ils vont distribuer aux enfants de familles dans le besoin. Sur la base des informations recueillies préalablement auprès d’autres associations et organismes caritatifs, les membres actifs ont établi un recensement des familles en difficulté budgétaire, auxquelles seront destinés ces dons. L’association s’est déjà distinguée par ces actions humanitaires. Ainsi, depuis le début du mois de Ramadhan, les membres de cette association ont distribué pas moins de mille (1 000) repas aux passagers de l’autoroute Est-Ouest, transitant par la wilaya de Bouira. D’après notre source, cette opération de distribution de repas se poursuivra jusqu’à la fin du mois sacré. Evoquant le travail qu’ils sont en train d’accomplir, les membres se disent «très satisfaits de leurs actions humanitaires, lesquelles sont appelées à être rééditées», affirment-ils. Par ailleurs, la même initiative pour aider les familles démunies, en offrant à leurs enfants des vêtements et des fournitures scolaires, vient d’être lancée par une autre association, Kafil El-Yatim, au niveau de plusieurs bureaux locaux, dont celui de Bordj-Okhriss, au sud de Bouira et un autre à El-Adjiba, à l’Est du chef-lieu de la wilaya. C’est dire que l’apport des âmes charitables est conséquent, voire considérable en ce mois de piété, lequel allègera un tant soit peu les difficultés auxquelles sont confrontées ces familles nécessiteuses.

Aziz C.