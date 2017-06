Restos Rahma, circoncision collective et couffins à Amizour

Par DDK | Il ya 24 minutes | 33 lecture(s)

À l'instar des autres communes relevant de la wilaya de Béjaïa, Amizour a été au rendez-vous avec la solidarité ramadhanesque à travers plusieurs actions inscrites, notamment à l'actif de l'APC. En effet, qu'il s'agisse du couffin du Ramadhan, des restos Rahma ou de la circoncision collective d'enfants, issus du milieu défavorisé, l'objectif est le même: venir en aide aux familles des couches démunies pour atténuer, un tant soit peu, les difficultés qu'elles rencontrent durant ce mois de carême notamment, durant lequel les dépenses augmentent de manière significative. Ainsi, pour ce qui est du couffin du Ramadhan, l'APC a procédé à la distribution de pas moins de 450 colis remplis de denrées alimentaires essentielles. Pour sa part, la DAS de Béjaïa a contribué dans cette opération sociale à hauteur de 90 couffins, alors que des particuliers bienfaiteurs ont fait don de 91 colis. La distribution des parts s'est poursuivie le long de ce mois sacré, au profit des familles démunies de la municipalité. Dans le même sillage, deux restos Rahma ont ouvert leurs portes. Le premier a été ouvert par le comité communal du Croissant algérien d'Amizour, situé près de l'ex-CPA, et l'autre, sis à proximité de la salle des fêtes, a été initié par des bienfaiteurs. Ces deux points de rupture du jeûne ont été ouverts afin de venir en aide aux démunis, aux passagers et voyageurs qui n'ont pas où se restaurer. Par ailleurs, l'opération de circoncision collective a eu lieu dans la journée de samedi dernier, toujours au profit des enfants issus de familles nécessiteuses. La joie des parents était indescriptible, même si leurs enfants ont été quelque peu récalcitrants à l'idée de se faire circoncire. Mais cela n'a pas gâché, pour autant, la fête. Habillés de leurs tuniques blanches immaculées et de tarbouches, les enfants étaient très beaux à voir.

Syphax Y.