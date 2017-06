Vaste campagne de nettoyage

Par DDK | Il ya 24 minutes | 57 lecture(s)

Longtemps laissés à l'abandon, les cimetières suscitent enfin un brin d'intérêt. En effet, une grande opération de nettoyage du cimetière de la commune de Sidi-Aïch a été organisée, ce vendredi 16 juin, par l’association Soummam éco-culture de la ville éponyme, en collaboration avec les citoyens qui n’ont pas hésité à répondre présents à cette initiative. La décision d'organiser cette action de volontariat a été prise à dessein de défricher ledit cimetière des mauvaises herbes et autres détritus. Les habitants ont été enthousiasmés par cette louable initiative et n'ont pas tardé à en donner le feu vert. Cette action a consisté à nettoyer et à dégager les pourtours des tombes, ainsi que les issues et les chemins, très fréquentés par les familles qui viennent se recueillir sur les tombes de leurs proches. «Pour un cimetière propre et digne de ses défunts», tel est le slogan choisi par les membres de l’association pour mener cette campagne de nettoyage, qui vise à donner un coup d’éclat à la dernière demeure des habitants de la commune, notamment à l’approche de l’Aïd. Ce genre d'action contribuera à réduire sensiblement et de manière significative l'insalubrité régnante, ainsi que les probables départs de feu en cette période de grandes chaleurs. Les organisateurs de cette campagne bénévole se sont donné rendez-vous à travers le célèbre réseau social Facebook, et des affiches placardées dans toute la ville de Sidi-Aïch. De nombreuses personnes, notamment des jeunes, sont venues dès les premières lueurs du jour participer à cette campagne de nettoyage. Une vitalité impressionnante chez ces bienfaiteurs ayant bravé le jeûne et les températures caniculaires. «L'état des cimetières laisse vraiment à désirer. Un spectacle des plus affligeants s'offre quotidiennement aux visiteurs et autres parents de défunts», dira un membre de l’association Soummam éco-culture. Il n’est pas rare de remarquer, depuis quelques temps, que certains cimetières subissent un amoncellement d'ordures ménagères qui ne fait qu'augmenter de jour en jour. «Il est malheureux de constater qu'un cimetière soit transformé en décharge publique et en amas de poubelles et de détritus», dira un citoyen. Ainsi, ce geste initié par les responsables du mouvement associatif local vise d'abord à garder ces lieux salubres et dignes des défunts. Au demeurant, ce volontariat s’agit surtout d’un rendez-vous marqué par une action bénéfique, de surcroit, salué par tous et sans exception. «Les présents sur le terrain et même les absents qui ont eu des empêchements, et dont le souci majeur est la préservation de cet espace protégé, faisant partie d’un patrimoine à sauvegarder de la dégradation, de la destruction, de toute autre action nuisible pouvant affecter les tombes de nos morts, car chacun de nous est concerné vu que ces morts, ce sont nos parents, nos proches, nos amis… Il est de notre devoir à tous de maintenir de tels lieux en bon état, pour le respect et la mémoire de nos morts, qui ont vécu leur époque parmi les vivants», dixit un jeune volontaire.

Bachir Djaider