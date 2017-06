Une vingtaine de foyers sans électricité ni gaz !

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Le village d’El-Mizab, dans la commune de Seddouk, est situé près du chef-lieu. Les deux agglomérations sont délimitées d’ailleurs par une rivière. Le village El-Mizab est très convoité par les citoyens qui désirent construire des maisons au sol. D’ailleurs, la plupart des constructions pavillonnaires sont à un ou deux étages, pourvues de jardins, lesquels sont souvent entourés de murets en parpaings ou en pierre taillée. La plupart des demeures possèdent des puits et forages, ce qui explique la verdure faite de rosiers et d’arbres fruitiers à l’intérieur des jardins. Les propriétaires font tout leur possible pour embellir leurs maisons ou jardins. Mais il se trouve que certaines demeures, au nombre de vingt, ne sont pas encore raccordés au gaz, ni à l’électricité. À l’image de la villa de Smail, où il a montré des fils électriques ramenés en guirlandes de chez son voisin, pour avoir du courant électrique chez lui. Et c’est le même calvaire que vivent tous ceux qui ont construit il y a seulement une dizaine d’années. Mais cet épineux problème est bien suivi par Haddad Hamid, le président des notables, à qui on a demandé des précisions : «Certes, cela fait des années que nous courrons voir les autorités communales ou de wilaya, pour leurs demander des projets d’alimentation en gaz et électricité pour une vingtaine de foyers qui attendent leur arrivée depuis belle lurette. Des résidents qui mènent une vie rurale en ville en allant chercher une bouteille de gaz chez l’épicier ou en s’éclairant à la bougie. Aujourd’hui l’espoir est permis puisque le dossier gaz naturel semble pris en charge par la SDE, du fait qu’elle a dépêché, il y a deux mois l’un de ses agents métrer avec une roulette la distance. Emmenant avec lui la liste des foyers à doter que nous avons remis à Sonelgaz, l’agent nous a même donné le montant du projet. Le même travail a été fait par un autre agent, pour ce qui est du projet d’électricité», a déclaré notre interlocuteur. L’APC a commencé déjà à réaliser certains projets. Le premier projet de bitumage des ruelles a touché une partie de celles-ci, et la réalisation du deuxième projet ne saurait tarder, selon un adjoint au maire qui nous a fait part aussi de la réalisation intégrale d’une passerelle, pour le passage des piétons, notamment des écoliers.

L Beddar.