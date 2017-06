Gala au profit des enfants démunis à Tinebdar…

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Dans son élan de solidarité au profit des démunis, l’association socioculturelle Tamusni Tinebdar (ASCTT) est à pied d’œuvre pour les préparatifs d’un gala artistique au profit des enfants démunis. Cette soirée ramadhanesque est prévue pour le samedi 24 juin. Le ticket d’entrée est fixé à 100 dinars, une somme symbolique qui sera reversée aux enfants dans le besoin. Pour ce faire, une pléiade d’artistes est conviée à l’occasion. On citera, entre autres, Rabah Hayoune, Sipion Mazri, Farid Braik, Akli At Waghlis, Nonor Sekour, Meziane Allilat, Lamine Cheurfa, Mourad Massi, Baylache, Sofiane Zan. L’école primaire Bellik Tayeb du village Ikhlidjene abritera cette soirée qui débutera à 22h. Des espaces sont aménagés spécialement pour les familles, où toutes les mesures sont prises à dessein de les accueillir dans les meilleures conditions. Les organisateurs dudit gala artistique promettent d’autres surprises, et non des moindres. «C’est une louable initiative que de penser aux enfants démunis, et par ricochet, procurer un moment de détente aux familles», nous dira un jeune du village Ikhlidjene.

Bachir D.