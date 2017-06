… Et circoncision collective à Kherrata

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Des circoncisions collectives sont, ces jours-ci, au programme de l’EPH de Kherrata. Elles interviennent à une semaine de la fin du mois de Ramadhan et à la veille des vacances scolaires. Cette campagne, qui est devenue une tradition puisqu’elle s’effectue chaque année à la même période, a été lancée au niveau de l’établissement hospitalier depuis avant-hier, et touchera l’ensemble de sa circonscription sanitaire comprenant cinq communes, à savoir Kherrata, Draâ El-Caid, Taslkriout, Ait-Smail et Darguina. Selon une source proche de la Direction de cet établissement, tous les moyens humains et matériels sont mis à la disposition de cette opération, qui est assurée au bloc opératoire de l’hôpital. S’agissant de l’équipe médicale désignée à cet effet, elle est composée de cinq chirurgiens, un médecin et un encadrement paramédical de manière à réunir les meilleures conditions pour que ces actes chirurgicaux se déroulent dans de meilleures conditions pendant toute la durée de cette campagne, soit tous les jours de 8h30mn à 16h. En tout état de cause, selon la dite source, elle se poursuivra jusqu’à la veille de l’Aïd et reprendra juste après de manière à toucher la totalité des enfants de ces 5 communes qui se présenteront à l’EPH pour subir cet acte chirurgical, une opportunité pour leurs parents et leurs proches de célébrer ces deux évènements associés dans la joie et le bonheur.

Slimane Zidane