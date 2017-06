Le chantier bientôt lancé

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Le projet du stade communal de la localité de Sidi Aïch sera bientôt mis en chantier, avons-nous appris auprès des responsables de la municipalité. Les travaux, informe-t-on, porteront sur le revêtement de l’aire de jeu en gazon synthétique. Le projet est crédité d’une enveloppe budgétaire d’un montant de 5 milliards de centimes, mobilisée sur les programmes sectoriels de développement. «Ce projet, que nous soutenons sans réserves, est du tout bénef pour notre commune, même si nous aurions souhaité une prise en charge plus complète de ce stade, qui accuse des carences en tous genres et souffre de la vétusté de sa structure, qui date de plusieurs dizaines d’années», déclare un responsable de l’APC. Dans le milieu sportif de la commune, et parmi la frange juvénile férue de ballon rond, l’inscription de ce projet de pelouse synthétique, soulève espoir et euphorie. «Avec le concrétisation de ce projet annoncé, c’est le rêve de tous les amateurs de football qui devient réalité. J’ai l’intime conviction que la pose de cette pelouse va réconcilier nos jeunes avec ce sport roi et aidera à son essor», se félicite un ancien joueur de Sidi Aïch. Et à un autre sportif de faire chorus : «notre commune est un vivier de jeunes talents. Nous en avons fait la preuve par quatre, malgré des installations rudimentaires et désuètes. L’inscription et la réalisation de ce projet est une opportunité de second souffle et un gage de renouveau à Sidi Aïch».

N. M.