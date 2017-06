500 enfants circoncis

Par DDK | Il ya 42 minutes | 44 lecture(s)

Comme le veut la tradition, la circoncision, qui est à la fois un acte médical et rituel, est fortement pratiquée durant le mois de Ramadhan par les musulmans et plus particulièrement vers le 27e jour de ce mois. Et c’est le cas à l’EPH d’Amizour où l’on a circoncis, durant ce mois sacré, quelque 500 enfants, issus, pour la majorité, de familles démunies venues de plusieurs communes. «Nous avons travaillé en collaboration soit avec les APC, soit avec des associations qui se sont organisées à inscrire les enfants prêts à la circoncision dans différentes localités», dira Zahir kendira, directeur de cet établissement hospitalier, avançant que cette campagne de circoncision collective a été organisée avec le maximum de sécurité, pour protéger l’intégrité des enfants. Sachant, par ailleurs, que cet acte chirurgical, même s’il apparaît simple, peut toujours être entaché d’accidents et de complications quelques fois graves. C’est à cet effet que dans cet hôpital, et vu le nombre d’enfants inscrits à la circoncision, l’on a décidé que l’opération soit étalée sur plusieurs jours, pour assurer une sécurité optimale. «Cette opération collective a débuté le 4 de ce mois sacré et se poursuivra jusqu’au 27. Elle s’étalera, donc, sur une plusieurs jours, ce qui permettra aux opérateurs de travailler dans des conditions favorables, dans le seul but de sa réussite», ajoute le premier responsable de cet hôpital, où, jusqu’à présent, tout se passe dans les normes, jugent quelques éléments des équipes médicales. A souligner que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la circonstance. Des dizaines de familles, soutenues par des membres communaux et des membres associatifs, ont fait la fête sur place en lancé des youyous de joie autour de leurs chérubins, vêtus de tenues traditionnelles. «Nous sommes vraiment contents et satisfaits du bon accueil, de la bonne organisation et surtout des prestations du personnel hospitalier qu’il faut vraiment applaudir, car il travaille sans relâche pour nous libérer le plus tôt possible», témoigne un père d’un enfant venu d’Adekar. À relever que l’équipe médicale chargée de cette opération de circoncision est chapeautée par un spécialiste en chirurgie infantile, pour que le travail soit mené dans des conditions décrites par la pratique médicale, surtout en terme d’asepsie et d’acte chirurgical lui-même. «Ce qui est à applaudir, en plus de ce qui est offert par les services hospitaliers, ce sont ces actes de solidarités des associations ou des APC à l’endroit des familles nécessiteuses en offrant des tenues, des jouets et des friandises aux enfants circoncis, après tout c’est leur jour, leur fête», déclare, ému, un père de famille dont l’enfant a été circoncis hier.

Nadir Touati