Par DDK | Il ya 33 minutes | 67 lecture(s)

C’est sous le slogan «l'enfant c'est la joie, c'est l'avenir» que s’est déroulée, dernièrement, la finale du concours du «meilleur talent chez les jeunes», au niveau du théâtre régional de Béjaïa (TRB), organisé par l’association des femmes actives de Béjaïa. 17 candidats issus des éliminatoires ont concouru dans différentes disciplines (danse hip hop, chant, danse contemporaine). Le nombreux public présent était ravi devant cet étalage de talents, qui ont tous offert de belles prestations et fourni beaucoup d’efforts. Une preuve que notre jeunesse déborde de talent et d’énergie qui ne demandent qu’à être canalisées et orientées ; leur niveau était tel que les membres jury ont eu du mal à les départager. Durant cette soirée, un programme riche et varié a été présenté au public : chant, danse bougiotte, danse classique, danse indienne de la crèche Yani, danse kabyle, chorale, clown ainsi que le passage de mini miss avec 3 tenues (kabyle, algéroise et robes de soirées). À la fin, le jury a choisi trois lauréats parmi les 17 finalistes, il s’agit selon classement de Onti Lounis, danseur hip hop, Kada massinisa dans le chant et Merridji Imene dans la danse contemporaine. Des cadeaux ont été distribués au public suite à un tirage au sort des billets, ainsi que pour les mini miss, dauphine 1, dauphine 2, miss glamour et miss avenir et toutes les participantes. L'association culturelle femmes actives de Béjaïa, présidée par Mme Merzoug, active à Béjaïa depuis 1992 ; mais ce n’est qu’en 2011 qu’elle a eu son agrément. L’objectif de cette association est d'être à l'écoute des femmes et de leur venir en aide moralement ou matériellement. Pour cela, plusieurs activités sportives ont été organisées pour des femmes de tous âges, telles des randonnées, marche à pied de la ville jusqu'a Gouraya, de la ville jusqu’aux Aiguades, Sidi Aissa, Cap Carbon, des sorties en dehors de Béjaia, précisément vers la Tunisie, vers le centre commercial de Sétif, Hammam Guergour, Lac noir, le parc de Jijel, la cascade, et autres. L’association s’occupe aussi des malades nécessiteuses en mettant à leur disposition du matériel médical, des médicaments, de la nourriture et des vêtements. Aussi, l’association a fondé une école de danse classique pour petites filles de 5 à 15 ans. Elle marque toutes les dates et événements. Pour le mois juillet 2017, l’association a programmé d’organiser le concours de miss Béjaïa 6eme édition, et la première édition du concours de meilleur gâteau. Enfin, la présidente de l’association culturelle femme active remercie les candidats les membres jury, le théâtre, la radio Soummam, les adhérentes et surtout le public pour leur participation et leur compréhension.

Saïd M.