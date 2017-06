Des projets attribués

Par DDK | Il ya 33 minutes | 69 lecture(s)

La commune d’Oued Ghir, située à 10 km du chef-lieu de wilaya, a connu, ces dernières années, un développement appréciable de son tissu urbain. Elle compte près d'une vingtaine de villages où le cadre de vie des citoyens connaît, toutefois, des insuffisances à des degrés variables. Les villages les plus connus de cette localité sont indubitablement Mellala, Ibourassène, Ireza, Ibachirène et Taourirt Larbââ. Ce dernier est connu pour ces belles orangeraies qui occupent de vastes terrains agricoles. Héritées de l’époque coloniale, ces "forêts" d'orangers accueillent les visiteurs qui passent par ce beau village agricole traversé par la RN26. Et comme les différentes localités de cette municipalité s'étendent tous azimuts grâce à un "dynamisme" urbain effréné, celles-ci manifestent des besoins surtout en matière d'aménagement, car de nouvelles habitations, formant de nouveaux quartiers, y ont vu le jour. Ce qui fait que ces "appendices" urbaines ont besoin d'être raccordées aux voies et réseaux divers et à toutes les commodités essentielles, pour une vie digne et confortable. De ce fait, quelques projets, entrant dans le cadre de l’aménagement urbain en particulier, ont été réalisés dans les différents villages pour "améliorer", un tant soit peu, le quotidien des populations, et d’autres ont été accordés. Ainsi, à titre d'exemple, deux marchés publics ont été attribués récemment par les autorités communales à des entreprises tierces, afin d'en finir avec certaines carences et autres déficits enregistrés dans certains endroits de la municipalité. Le premier projet public a trait à la réalisation d'un réseau d’assainissement au profit du village Ireza. L'opération a coûté la bagatelle somme de 2 999 514.00 Da, pour un délai de réalisation de trois mois. Dans le même sillage, il est projeté prochainement le revêtement d'une piste au village Hellil sur une distance de 420 mètres linéaires, pour une dotation budgétaire de l'ordre de 4 720 730.00 DA. Le délai d’exécution des travaux est fixé à 50 jours.

Syphax Y.