14 milliards pour l’AEP

La commune de Boukhelifa a bénéficié de l’inscription d’un projet d’envergure dans le secteur de l’hydraulique. D’après une source proche du secteur, le projet est en lien avec l’adduction d’eau potable. «Le chantier portera sur la rénovation de fond en comble du réseau de distribution, particulièrement les tronçons les plus vétustes et sujets à des fuites à répétition, de même que le captage des sources situées en amont du chef lieu communal, lesquelles alimentent par gravitation l’ensemble de nos villages», explique un membre de l’exécutif aux commandes de la municipalité. Le responsable de l’APC nous fera savoir que le projet est actuellement en phase de diagnostic, à l’issue de laquelle sera lancée l’étude technique. «Nous demandons à nos concitoyens de faire preuve de patience, car le chantier nécessitera énormément de temps, surtout dans sa phase de consultation. Néanmoins, le jeu en vaut la chandelle, en ce sens que sa concrétisation induira une amélioration tangible de la desserte publique d’eau potable à travers toute la circonscription», dira-t-il. Inédit de par son envergure et les fonds publics qui lui seront injectés, soit près de 14 milliards de centimes, amputés sur les programmes sectoriels, ce projet suscite déjà l’emballement et l’enthousiasme des villageois. «Nous vivons au rythme des coupures à répétition et du rationnement de l’eau. Ce projet annoncé nous met du baume au cœur, car il augure des lendemains meilleurs», soupire un habitant du village Tala Hiani. «Nous souffrons énormément du manque d’eau, surtout en été. Tout notre espoir est accroché à ce projet, dont on espère une réalisation rapide, pour nous délivrer de ce calvaire», renchérit un autre citoyen de Bouhkhelifa.

N. M.