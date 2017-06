Circoncision collective pour 420 enfants

Par DDK | Il ya 17 minutes | 31 lecture(s)

Comme à l’accoutumée, l’avènement du mois sacré de Ramadhan donne lieu à l’exaltation du sentiment d’altruisme, d’entre-aide et de solidarité. Ritualisées durant cette période, les campagnes de circoncision collective au profit des enfants issus notamment des familles défavorisées, apporte si besoin est l’illustration que ces valeurs cardinales sont toujours profondément ancrées dans les cœurs et les esprits. À Akbou, l’hôpital, le mouvement associatif et les collectivités locales ont fédéré leurs énergies pour circonscrire 420 enfants, issus des différentes communes de la région. Pour être à la hauteur de l’événement, l’EPH Akloul Ali n’a pas lésiné sur les moyens : «Il faut de l’engagement et du dévouement pour réussir une telle opération. Nos chirurgiens et nos paramédicaux, dont certains sont en période de récupération, ont accepté de bonne grâce la réquisition et mis un point d’honneur à relever le défi. Ils sont à remercier et à féliciter», déclare M. Kechah, le directeur de l’hôpital, à l’évidence satisfait des conditions du déroulement de cette campagne. «Pour éluder tout risque de contamination lors des opérations chirurgicales, lesquelles doivent être pratiquées en milieu hospitalier, nous avons mobilisé tous les moyens et mis à la disposition des chirurgiens des kits de circoncision», ajoute-t-il. «La campagne a été lancée le 18 juin et se poursuivra jusqu’au 24. Nous réalisons 50 circoncisions par jour, sauf le dernier jour, où il sera procédé à 88 circoncisions. Les opérations sont assurées par un staff composé de 9 chirurgiens, un réanimateur et 30 agents paramédicaux», déclare pour sa part M. Boumedaoui, chargé de la sous-direction des activités de santé et superviseur de l’opération. Les bons samaritains que sont les animateurs des associations sociales, se sont investis pleinement dans cette action caritative et désintéressée. «Pour cette présente campagne, notre association a inscrit 67 enfants, issus de plusieurs communes de la Soummam. En plus de la circoncision, les bambins recevront des tenues vestimentaires de circonstance et des cadeaux. Nous tenons à remercier la personne de M. Benadjaoud Abdelaahab, ainsi que les industriels de la région qui nous ont prêté main forte », affirme M. Oulaldj Noureddine, président de l’association Soummam. Une autre association, le CRA en l’occurrence, a aussi rivalisé d’effort pour participer à cette œuvre de bienfaisance. Le concours des APC est également apprécié à sa juste valeur par les parents d’enfants circoncis. La mine réjouie, le cœur gonflé de bonheur, des parents rencontrés dans l’enceinte hospitalière ne cachent pas leur satisfaction : «c’est un moment inoubliable. Cette année, nous allons vivre une double réjouissance : la circoncision de nos enfants et la fête de l’Aïd que l’on s’apprête à célébrer», lâche d’une voie ému, le jeune papa d’un enfant circoncis. «Je pris Dieu pour que tous ceux qui nous ont permis de vivre ces moments, soient couverts par sa bénédiction », renchérit une dame tenant un bambin dans les bras.

N Maouche.