Les expropriés non encore indemnisés

Par DDK | Il ya 17 minutes | 39 lecture(s)

L’indemnisation des propriétaires terriens de la commune d’Amalou, du fait du passage de la conduite de transport du gaz naturel par leurs terrains, se fait attendre. En effet, selon le premier magistrat de la commune, qui nous a donné l’information, ils sont 25 citoyens expropriés pour les besoins de ce projet à être encore privés de leurs indemnités. «Malgré l’intervention de toutes les autorités de wilaya, la situation reste pendante», souligne le maire, qui se fait l’écho des préoccupations de ses administrés. «Ces indemnités sont un droit irréfutable et il est vivement souhaitable de procéder à leur liquidation dans les meilleurs délais possibles», plaide-t-il. Chez les citoyens concernés, le retard accusé dans le versement de ces indemnités suscite de l’incompréhension et soulève du courroux. «Sachant que ce projet est déclaré d’utilité publique, nous avons accepté de bonne grâce et sans la moindre opposition le passage de la conduite à travers nos champs. En retour, l’état se doit s’assumer ses responsabilités et d’honorer ses engagements», clame outré, un citoyen, résident à la périphérie du chef lieu communal. «Après avoir attendu de longs mois sans avoir rien vu venir, nous avons entrepris des démarches pour faire valoir notre droit reconnu. En réponse, on nous a assuré que notre problème serait en passe d’être réglé. En fait, nous avons eu des promesses à la pelle. Quant à notre argent, nous en avons jamais vu la couleur», s’indigne un propriétaire terrien. D’ores et déjà, susurre-t-on, l’idée de créer un collectif pour agir solidairement et secouer le cocotier a commencé à germer dans les esprits. «C’est la meilleure voie pour obtenir gain de cause. Unis, nous seront certainement plus écoutés», pense un citoyen.

N. M.