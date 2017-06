Les travaux de raccordement relancés

Par DDK | Il ya 16 minutes | 31 lecture(s)

Après qu'ils ont été interrompus pour des raisons inconnues, les travaux de raccordement de la commune de Feraoun au réseau de la fibre optique ont finalement repris.

En effet, la pose de la fibre optique va bon train ces jours-ci dans la localité de Feraoun, avec en perspective "le raccordement de tous les villages", une quinzaine, qui composent cette municipalité rurale. En plus de ces villages, les établissements scolaires font partie de ceux qui vont bénéficier de l'ADSL, au grand bonheur des élèves. Selon nos sources, les autorités communales ont contribué pour la réalisation de ce projet à hauteur de onze millions de dinars, une cagnotte représentant les différentes charges ayant trait à la main-d’œuvre et des travaux d'aménagement et de creusement des tranchées. Tandis que l'opérateur Algérie Télécom, le maître d'ouvrage, s'occupera de la pose de la fibre et de tout le matériel afférent avec ses équipes spécialisées dans le domaine. «Ce projet de raccordement de notre commune au réseau de la fibre optique ne peut que nous réjouir. Cela va nous permettre d'accompagner le progrès et d'être à jour concernant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'Internet via le haut débit ou l'ADSL est un équipement de taille qui permettra aux villages de sortir de leur isolement, du moins du côté des télécommunications. Ce sont surtout les jeunes qui vont pouvoir combler leurs temps libre, eux qui n'ont pas d'autres espaces culturels dans leurs villages isolés. Par ricochet, il y aura l'ouverture de plusieurs cybercafés, ce qui va permettre de créer de l'emploi!», affirme un habitant du quartier Lakhmis du chef-lieu communal de Feraoun.

Syphax Y.