247 affaires traitées dont neuf liées à la drogue

Le dispositif sécuritaire spécial mis en place par la sûreté de wilaya, durant ce mois de Ramadhan, a permis de traiter plusieurs affaires de criminalité.

Au total, ce sont 247 affaires, impliquant 116 individus, qui ont été traitées par la police judiciaire de Béjaïa durant cette période de jeûne, apprend-on de la sûreté de wilaya. Neuf affaires liées au trafic de drogue, où sont impliqués 21 individus, dont 12 placés en détention ont été traitées par la PJ depuis le début du ramadan, a affirmé la même source. Une quantité de 752,9 grammes de kif traité et 401 comprimés de psychotropes a été saisies par la PJ, a-t-on précisé. En outre, les mêmes services ont enregistré 112 affaires liées aux atteintes à l’intégrité physique des personnes, et 106 autres en rapport avec les atteintes à des biens publics ou privés. Les autres délits enregistrés par la police judiciaire durant cette même période avaient trait aux crimes économiques (09), atteinte au bien public (09), atteinte à la pudeur (01) et crime informatique (01). En tout, 20 individus, sur les 116 impliqués dans les affaires traitées ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on informé.

302 retraits de permis

Concernant le bilan des services affectées à la sécurité routière, il a été procédé, durant les trois premières semaines du ramadhan, au retrait de 302 permis de conduire à des conducteurs fautifs, à l’issue des 9597 contrôles de véhicule. Pas moins de 880 amendes financières forfaitaires ont été établies à l’encontre des contrevenants, alors que onze véhicules ont été mis à la fourrière pour délits liés à l’expiration du contrôle technique ou à l’absence d’assurance automobile. Par ailleurs, les mêmes services ont sévi contre les parkings illégaux. Au total, 68 dossiers concernant l’ouverture de parking sans autorisation ont été établis par la sûreté de wilaya. La police de l’urbanisme, a quant à elle enregistré 21 infractions liées à la construction sans permis de construire établis par les autorités compétentes. Durant cette même période, les mêmes services ont recensé 26 accidents de circulation corporels, qui se sont produits dans le secteur de la sûreté de wilaya, lesquels ont fait 34 blessés. Fort heureusement, aucune victime humaine n’a été déplorée. Les agents de la sûreté de wilaya ont également sévi contre les motocycles qui font fi du code de la sécurité routière. 71 infractions commises par des conducteurs de deux-roues ont été relevées par ces services, qui ont procédé au retrait de permis de conduire à 50 motocyclistes et mis à la fourrière 63 motos, a-t-on précisé. Pour rappel, ce sont en tout 2660 agents, dont 1368 relevant des sûretés urbaines, qui ont été mobilisés par la sûreté de wilaya pour assurer la sécurité routière et celle des citoyens et de leurs biens durant ce mois de ramadhan.

Boualem S.