Un bureau de poste prochainement à Tiniri

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Un nouvel équipement public de proximité, en l’occurrence un bureau de poste, ouvrira prochainement ses portes à Tiniri, chef-lieu communal d’Akfadou. C’est ce qu’annoncent des responsables de l’APC. D’après le maire, ce sont des locaux non exploités qui seront mis à profit pour faire office de bureau de poste. «Les travaux d’aménagement sont actuellement en cours», fait savoir l’édile communal, selon lequel l’infrastructure sera mise en service d’ici à la fin du mois de mai. L’opération d’aménagement, précise-t-il, est prise en charge sur des ressources issues du budget communal. Il est à rappeler que la commune d’Akfadou dispose déjà d’une agence postale à hauteur du village Taourirt, le 2e pôle urbain de la circonscription. Pour autant, l’apport du projet en cours sera loin d’être négligeable, estime-t-on. «La nouvelle structure sera doublement bénéfique. En contribuant à désengorger le bureau de Taourirt, elle évitera les éreintants déplacements, et parfois vains, aux habitants du chef-lieu», affirme un citoyen de Tiniri, fonctionnaire de son état. «Ce 2e bureau de poste est vivement souhaité. Ses retombées positives seront incontestables, en améliorant l’offre de service et les prestations de proximité», ajoute un usager de la poste d’Akfadou.

N. M.