Une trentaine d'éboueurs honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Les éboueurs de la commune de Timezrit, située à 50 km de la ville de Béjaïa, étaient à l'honneur, le week-end dernier, à la maison de jeunes. En effet, un hommage leur a été rendu par le collectif des jeunes d'Ath Yemel de la commune Timezrit dans cette structure culturelle. Ainsi, ce sont pas moins de 30 éboueurs, entre retraités et ceux qui sont encore en fonction, qui ont été honorés par ce collectif de jeunes d'Ath Yemel, qui n'en est pas à sa première action de solidarité et d'hommage. Cette initiative, "la première du genre dans la région" selon nos sources, a surpris, en premier lieu, les travailleurs de l'hygiène eux-mêmes qui ne s'attendaient pas à ce qu'une fête avec des présents leur soit dédiée à eux et rien qu'à eux seuls. "Nous sommes vraiment surpris par cette cérémonie que nous n'attendions guère. Il est vrai que le regard des gens a beaucoup changé envers nous, et c'est tant mieux!», affirme l'un des éboueurs. À travers cette action, les organisateurs ont voulu remercier ces «Messieurs propres qui ont tant donné, pour laisser les rues et les quartiers propres et débarrassés des ordures ménagères». «Malgré tous les risques qu'ils encourent chaque jour, car travaillant dans des conditions difficiles et toujours en contact avec les déchets, les éboueurs font avec brio leur travail", dit l'un des organisateurs. Durant cette cérémonie qui a eu lieu, pour rappel, dans la soirée de samedi dernier à la maison de jeunes du chef-lieu communal de Timezrit, les 30 éboueurs ont eu droit à des présents qui leur ont fait énormément plaisir. Ainsi, des micro-ondes, des lave-linges et des tableaux d'honneur leur ont été offerts par les organisateurs.

Syphax Y.