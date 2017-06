Cérémonie en l’honneur des meilleurs élèves

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Comme de coutume, l’école primaire du village Boumelal, dans la commune de Chemini, a célébré la fin de l’année scolaire au cours d’une sympathique réception, organisée par l’Association de parents d’élèves du village éponyme. Cette association a organisé une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves des examens scolaires session 2017 de l’école primaire «Kessi Abdeslam», dans la soirée de jeudi dernier. La remise des prix aux meilleures élèves s’est déroulée dans les locaux de ladite école. Les parents d’élèves et leurs enfants, étaient tous présents. Ainsi, des cadeaux ont été offerts aux élèves de la 5AP ayant réussi avec brio leur passage au palier du moyen. Des cadeaux ont été remis aux meilleurs élèves de chaque classe. Ils étaient très nombreux à être récompensés, pour les “Encouragements” “Félicitations” et “Excellence” obtenus ; mais les héros du jour n’étaient autres que les trente admis à l’examen d’entrée en première année moyenne. Les élèves, vêtus de leurs plus beaux habits, défilaient sur l’estrade accompagnés de leurs parents, lesquels, appareil photo ou téléphone portable à la main, immortalisaient l’événement. Leurs larges sourires en disaient long sur la fierté éprouvée devant les résultats de leur progéniture. «Ma fille a fait d’énormes sacrifices en redoublant d’efforts durant toute l’année. Elle s’est donnée à fond pour réussir cet examen. D’ailleurs, quand je lui demandais de se reposer, elle me surprenait en me disant qu’elle devait avoir la meilleure moyenne pour avoir un cadeau et nous honorer à la cérémonie qu’abrite le village chaque été», nous dira avec émotion, un parent d’une élève de 5AP.

Bachir Djaider