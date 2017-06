Les meilleurs élèves de l’école de la cité Carrière primés

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Une cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves de l’école de la cité Carrière, ayant obtenu les meilleures notes à l’examen de 5e, a été organisée, mercredi dernier, par la direction de cet établissement.

Ce rendez-vous, qui a eu lieu au niveau de ladite école en présence des autorités locales, a été organisé en collaboration avec l’association des parents d’élèves de l’établissement en question. A noter que le taux d’admission à ce nouveau palier en cette fin d’année scolaire 2016/2017 dans cette école primaire est parmi les meilleurs à travers la commune de Kherrata, puisqu’il a atteint les 100 %. En effet, Les 28 candidats et candidates ayant passé cet examen, à savoir 18 garçons et 10 filles, rejoindront, tous, dès la prochaine rentrée scolaire, les bancs du cycle moyen. Par ailleurs, en cette occasion, la circonscription administrative de l’éducation «12» de Kherrata a tenu a honorer cinq directeurs d’école admis à la retraite durant une cérémonie qui a été également marquée par la remise de cadeaux et d’interventions des cadres du secteur présents, lesquels ont mis en exergue ‘’les efforts déployés par leurs collègues durant toute leur carrière professionnelle’’. Cette cérémonie a été clôturée dans une atmosphère festive après l’organisation d’une collation à l’intention de toute l’assistance.

… Et 74,01 % au BEM au CEM 8 Mai

45 74,01% est le taux de réussite obtenu à l’examen du BEM en cette fin d’année scolaire par cet établissement du cycle moyen. En effet, sur les 127 candidats ayant passé les épreuves du BEM, 94 élèves sont admis à poursuivre leurs études secondaires : des heureux représentés par 60 filles et 34 garçons. Ces résultats sont considérés, à juste titre, comme satisfaisants grâce ‘’aux efforts consentis par les collégiens durant toute l’année. A noter que le CEM 8 Mai 45 est l’un des plus importants sur le territoire du chef-lieu de daïra de par son effectif de l’ordre de 686 apprenants, au titre de l’année scolaire 2016/2017 qui vient de s’achever. A signaler, par ailleurs, que la commune de Kherrata comprend, actuellement, cinq établissements de cycle moyen, ce qui, de l’avis de nombreux enseignants et parents d’élèves, demeure insuffisant, au regard des besoins dans ce domaine.

Slimane Zidane