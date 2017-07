La fibre optique pour bientôt

Par DDK | Il ya 15 minutes | 4 lecture(s)

Le village Tibouamouchine, situé sur les hauteurs de l’agglomération du chef-lieu communal de Seddouk, sera prochainement raccordé au réseau de la fibre optique. «Le projet étrenne sa phase d’appel d’offres, à l’issue de laquelle une entreprise sera retenue pour exécuter les travaux de déploiement du câble de fibre optique», fait savoir M. Djamel Tigrine, premier magistrat de la commune. Un responsable d’Algérie Télécom, le maître de l’ouvrage, abonde dans le même sens et confirme la mise en route prochaine du chantier : «La procédure suit son cours sans anicroche. Le démarrage des travaux de ce projet interviendra sitôt achevées les modalités liées au respect des délais et à la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, conformément au code des marchés publics», informe-t-il. Outre ce projet, rappelle l’édile communal, les NTIC ont déjà fait leur entrée au village Takaât, situé à quelques encablures de la ville. «Ce village a bénéficié de l’installation d’une antenne MSAN», a indiqué le P/APC. Toujours est-il, relève notre interlocuteur, que la couverture de la circonscription reste partielle, dans la mesure où la plupart des localités excentrées n’ont pas encore accès à cet outil technologique. «Dans un premier temps, nous aimerions étendre la couverture aux villages Seddouk Oufella, Seddouk Ouadda et Zounina, puis vers les localités reculées», dira le P/APC. Apostrophés à Seddouk, des citoyens de Seddouk Oufella et Takaâts ont salué le déploiement de ces équipements, tout en émettant le vœu de les voir investir toutes les localités non desservies. «Nous sommes ravis d’avoir accès à ces outils de communication et d’information. Cependant, je ne peux m’empêcher d’avoir une petite pensée pour les habitants de Zounina, toute proche, qui n’ont pas encore ce privilège», dira un jeune du village Takaâts. «Les autorités en charge de ce projet ne devraient pas faire le distinguo entre la ville et les villages. L’équité doit prévaloir, que ce soit en matière de TIC ou des autre équipements de base», estime un villageois de Seddouk Oufella.

N. M.