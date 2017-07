Projet d’un monument aux martyrs

Par DDK | Il ya 15 minutes | 5 lecture(s)

Un projet relatif à la réalisation d’un monument des martyrs est inscrit au profit de la commune d’Ighram, a-t-on appris auprès de M. Ibaliden, le P/APC. «Ce monument sera érigé à hauteur de la localité d’Iamouren, en hommage aux chouhada qui sont tombés au champs d’honneur lors de la bataille Iguervane, et à travers eux, à tous les martyrs de la révolution», explique le maire. L’édile communal a indiqué que le volet lié à l’étude technique de ce projet est finalisé. «Il ne reste plus que la partie réalisation, laquelle sera lancée en temps opportun», souligne-t-il. Pour couvrir les travaux de réalisation de ce monument, dira-t-il, une enveloppe budgétaire d’un montant de 600 millions de centimes a été consentie par le wali, à la faveur de sa récente visite de travail et d’inspection dans la commune. Interrogés sur le sujet, des membres de la société civile disent ne pas avoir eu vent d’un tel projet. Pour autant, «la réalisation d’un monument, c’est la reconnaissance posthume à l’égard de ces figures qui ont sacrifié leurs vies pour que l’Algérie vive libre et indépendante», acquiesce un retraité du village Irsen. Un autre citoyen d’Ighram estime que le devoir de mémoire impose de perpétuer le souvenir des martyrs du mouvement national, et de s’en inspirer dans la vie de tous les jours. «Commémorer nos martyres, c’est s’approprier leurs idéaux et faire siens leurs principes et convictions. C’est le meilleur hommage qu’on puisse leur rendre. N’est-ce pas grâce à eux que nous sommes debout ?», s’interroge-t-il.

N. M.