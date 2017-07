7,6 milliards pour le nouveau siège APC

Par DDK | Il ya 15 minutes | 5 lecture(s)

La commune d’Amalou a bénéficié de la construction d’un nouveau siège APC, pour supplanter l’actuelle bâtisse, vieillotte et exigüe. Implanté dans la proximité immédiate de l’ancien siège, le projet, informe-t-on, étrenne son ultime phase de réalisation. «Les travaux sont en voie d’achèvement. L’entreprise en charge des travaux, est en train d’exécuter la dernière opération avant la livraison du projet», dira en substance, le maire d’Amalou. Déployé en R+2, l’édifice est un joyau d’architecture et d’esthétique. Pris en charge sur des tranches successives, ce nouveau siège a englouti plusieurs enveloppes budgétaires. Au total, confie le P/APC, ce ne sont pas moins de 76 millions de DA qui ont été injectés dans ce projet. «Le jeu en vaut la chandelle, car les locaux actuels sont en totale déphasage avec les normes modernes», dira un fonctionnaire de l’APC. «Vivement le déménagement dans le nouveau siège. Cela promet de meilleurs conditions de travail et, partant, de meilleurs prestations au profit de la population», ajoute un autre employé municipal. Alléché par la perspective d’ouverture de ce nouveau siège, un citoyen du quartier Ikharchouchen souligne que «la mairie représente la vitrine et le premier symbole de l’Etat, vu sa proximité avec la population. C’est une fierté d’avoir un siège APC digne de ce nom et à la hauteur des défis que la collectivité locale est appelée à relever».

