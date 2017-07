Le gaz bientôt dans les villages

Par DDK | Il ya 34 minutes | 53 lecture(s)

Seddouk compte parmi les communes qui enregistrent un taux de pénétration élevé en gaz naturel. «Nous avons un taux de couverture appréciable. Le chef-lieu de la commune et plusieurs villages, dont certains sont situés dans le prolongement du périmètre urbain et d’autres plus excentrés, sont alimentés en gaz. Un projet d’extension, pour toucher les localités restantes, est en phase de réalisation», souligne M. Djamel Tigrine, premier magistrat de la commune, indiquant qu’à l’issue de ce projet, la circonscription atteindra un taux de couverture de 95%. «Il ne restera plus alors que les programmes de rattrapage, pour alimenter les nouveaux quartiers, les lotissements sociaux et les pâtés de maisons qui apparaissent progressivement», explique le maire. Pour l’heure, apprend-on, les travaux se poursuivent à hauteur du village Seddouk Oufella. Le taux d’avancement du chantier est estimé à près de 40%. Aussitôt ce projet achevé, l’entreprise réalisatrice s’attèlera aux travaux de raccordement du village Tighilt Oumetchime. Par ailleurs, fait-on savoir, la pose du réseau de distribution au profit des villages Seddouk Ouadda, Tibouamouchine et Ighil N’djiber est déjà finalisé. «Nous subissons un tas de désagréments liés aux travaux d’installation des conduites de gaz. Nous avons encore des mois à tenir, pour pouvoir goûter au fruit de notre patience», lâche flegmatique, un villageois de Seddouk Oufella. «L’espoir fait vivre, certes, mais au bout d’un certain temps, on s’en lasse. Il reste à espérer que le gaz sera une réalité d’ici à la fin de l’année en cours, mais au rythme où évoluent les travaux, le doute est permis», affirme, un tantinet sceptique, un habitant du village Tighilt Oumetchime.

N. M.