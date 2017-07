Fête de la fin de l’année à l’école Hassani

Par DDK | Il ya 56 minutes | 78 lecture(s)

Durant la semaine ayant suivi la fête de l’Aïd, les associations des parents d’élèves se sont empressées d’organiser des fêtes de la fin de l’année scolaire, conjuguées à des réceptions en l’honneur des lauréats. C’est dans ce sens que l’école primaire Hassani Hachemi d’Aokas a organisé, samedi dernier en matinée, une réception de remise des prix aux élèves ayant réussi l’examen de la 5e, ainsi que les trois premiers de chaque classe. Cette école réussit, encore une fois, le pari de se classer parmi les meilleures écoles de la wilaya avec un score de 100% de taux de réussite en 5e. Sur les 18 candidats que compte cet établissement, 17 ont eu leur ticket d’accès au collège avec une moyenne dépassant le 7,5/10 et seul un élève l’a eu avec une note inférieure à celle-ci. Pour les féliciter, le bureau de l’APE, en collaboration avec la direction de l’école, a offert à chaque lauréat un survêtement, ainsi qu’une attestation de félicitations dans un beau cadre. Les futurs collégiens et leurs parents ont été très émus par ce geste très significatif. Les bons élèves des autres paliers ont également été honorés par la remise de survêtements, sacs à dos, teeshirts et casquettes, selon le classement. Des tableaux de remerciements et de félicitations ont été également remis aux enseignants de la 5e année et au directeur, partant en retraite. Celui-ci, très ému, dira qu’il ne regrettera jamais son passage dans cette école où il trouvé des enseignants et des élèves ‘’d’un bon niveau et surtout un bureau de l’association des parents d’élèves consciencieux et bénévole à souhait’’. Avant la remise de prix, l’artiste Nadir Bellouze a égayé les chérubins par la présentation d’un monologue en relation avec la vie scolaire et le comportement que doivent adopter les élèves pour réussir leur scolarité.

… Et à l’école Imdane de Tizi N’Berber aussi

Dans la commune voisine de Tizi N’Berber, l’association des parents d’élèves de l’école primaire de la localité d’Imdane s’apprête à célébrer, aujourd’hui, la fin de l’année scolaire. Comme à l’école d’Aokas, ce sera à Nadir Bellouze d’interpréter un monologue en guise d’animation. Il y aura au programme de la poésie, que déclameront les élèves de l’école, la présentation de pièces théâtrales, qu’ils interpréteront dans les trois langues, en sus de la narration de contes et blagues. Il est prévu, également, une exhibition de karaté et des tours de magie. Le président de l’association dira que, comme il est de coutume, une tombola sera organisée pour enrichir le programme. La remise des prix se fera pour l’ensemble des lauréats de la 5e et des meilleurs élèves des autres paliers. Outre les cadeaux honorifiques, il sera procédé à la remise de tableaux de félicitations aux potaches. «Nous faisons une véritable fête à chaque fin d’année scolaire. Les élèves et leurs parents viennent en force et cela nous encourage à travailler dans l’intérêt de nos enfants et pour améliorer les conditions de leur scolarité», dira le prédisent de l’association des parents d’élèves de cette école.

A Gana.