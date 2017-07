La campagne se poursuit !

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

À l'arrivée de la saison estivale, certaines bestioles nuisibles commencent à pulluler et à se reproduire de manière effrénée, aidées dans cela par des températures élevées.

Parmi ces insectes "indésirables", l’on trouve les moustiques et les mouches. Ces derniers s'invitent dans les foyers, entre autres, pour mettre dans tous leurs états les ménages qui n'en peuvent plus. Ceux-ci se voient contraints de "riposter", en sortant tout leur "attirail" pour lutter contre ces "invités"... non invités ! Ainsi, ils utilisent des pastilles anti-moustiques, des pulvérisateurs, des pièges à mouches... pour passer des journées et des nuits paisibles. Mais c'est sans compter sur les foyers de ces insectes qui se renouvellent et se renforcent continuellement durant toute la saison estivale. Pour remédier à cette situation et attaquer le mal à la racine, seule une opération de démoustication d'envergure pourrait atténuer ce ‘’mal d'été’’. Et c'est dans cette optique que l'APC d'Amizour a initié une campagne de démoustication lancée dimanche dernier, pour s'étaler au 13 du même mois, et ce sur tout le territoire de la commune, en touchant, entre autres, les villages de Takorabt, Xantina, Aït Oumaouche, Tazerout, Ighil Iaâlouanène, Tadart Tamokrant, Akitoun... Cette opération est menée par une équipe d'agents de l'hygiène communale qui pulvérise en nocturne, à partir de 21h30, de la "Deltamethrine", un produit qui tue les insectes nuisibles. Dans le même sillage, et dans l'objectif de prévenir et de lutter contre les zoonoses des bovidés, les autorités communales ont initié, également, une campagne de vaccination des bovins de la commune contre la fièvre aphteuse. Cette opération a été enclenchée le 2 juillet passé, pour s'achever le 17 juillet prochain. L'APC informe que cette campagne de vaccination "est assurée par une équipe vétérinaires gratuitement, sous l'égide de la subdivision agricole d'Amizour ".

Syphax Y.