Des conventions de soins signées

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Le président de la commission des œuvres sociales des travailleurs de l’éducation de la wilaya de Béjaïa, M. Aggoud Madjid, a confié qu’il a été procédé à la signature de conventions avec des cliniques spécialisées en cardiologie de la wilaya de Sétif, ainsi qu’avec des laboratoires d’analyses médicales et d’imageries de Béjaïa, Akbou et Sidi-Aïch. Cette initiative vise, selon lui, à assurer aux travailleurs du secteur une meilleure prise en charge médicale. De même, ajoute-t-il, il a été procédé, dernièrement, au règlement des 4 700 dossiers de différentes prestations sociales pour les cas de l’orphelinat, veuvage, décès et interventions chirurgicales. Toujours dans le volet social, plus de 1 400 crédits exceptionnels remboursables ont été attribués et autant pour ce qui concerne ceux liés aux prêts logements (constructions et achats), à cela s’ajoutent 50 dossiers relatifs au chapitre consommation en cours de règlement. Au cours de la première quinzaine du mois de Ramadhan de l’année en cours, poursuit-il, 37 travailleurs ont bénéficié de l’Omra aux Lieux Saints de l’islam et 150 familles ont bénéficié, au cours de ce même mois, de voyages à Hammamat en Tunisie. Par ailleurs, le même responsable a tenu à soulever le cas de la Coopérative de consommation des travailleurs qui a été rouverte après près de deux années de fermeture, en soulignant dans ce cadre que des conventions ont été signées avec plusieurs partenaires commerciaux, pour assurer la disponibilité de leurs produits au niveau de la Coopérative. Concernant les activités organisées à l’occasion de la fin de l’année scolaire 2016/2017, 184 élèves, au niveau de la wilaya, ont été primés et des cadeaux leurs ont été remis, à savoir des tablettes, des micro-portables, des montres multi- médias. C’était au cours d’une cérémonie organisée au théâtre régional de Béjaïa, en présence des autorités locales. Enfin, pour ce qui est de la saison estivale, un camp de toile sera installé à Taza (Jijel) au profit de 200 familles du secteur de l’éducation de la wilaya de Béjaïa pour quatre sessions qui s’étaleront du 10 juillet au 26 août 2017, ainsi qu’un séjour à Mostaganem pour 150 bénéficiaires.

S Zidane.