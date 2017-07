Pénurie d’eau à Aswel et Taâzibt

Par DDK | Il ya 10 minutes | 1 lecture(s)

Ils attendaient le mieux, ils ont eu le pire. C’est ce que l’on peut dire de la situation des habitants de deux villages voisins, Aswel et Taâzibt, dans la localité d’Aït Sidi Ali, relevant de la commune de Barbacha. Ces habitants vivent un manque d’eau flagrant depuis maintenant une année. «Nos robinets sont à sec depuis une année et surtout depuis la rénovation de la conduite d’AEP de nos deux villages, qui devait, en principe, assurer une meilleure alimentation en ce liquide vital. Mais au lieu de ça, l’on a diminué le débit habituel, à notre grande surprise, et quelques habitations ne sont même plus alimentées en ce liquide vital», résuma M. Assoul, président de l’association locale. En effet, ce projet devait renforcer l’AEP, mais force est de constater que l’on a, au contraire, perturbé l’alimentation en eau potable des ménages et provoqué, par là, la colère des habitants qui ont mené des actions de protestation. Les responsables concernés se sont dépêchés de contrôler ce nouveau réseau, et de là, des travaux supplémentaires ont été entamés, histoire de réparer la faille, mais en vain. Car, à en croire nos interlocuteurs, la nouvelle conduite réparée n’est pas encore raccordée au réseau principal, alors que les travaux ont été achevés il y a deux mois. Ce qui a rajouté au mécontentement des villageois, qui ne demandent qu’à voir l’eau couler de leurs robinets en ces jours de chaleur, après une disette d’une année. L’on apprend, à cet effet, qu’une rencontre a lieu, avant-hier mardi, entre les délégués de ces habitants et le chef de daïra de Barbacha, qui est aussi le chargé de la gestion des affaires courantes de cette commune, en vue de trouver une solution rapide à ce stress hydrique.

Nadir Touati