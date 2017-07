Cap sur la réhabilitation des chemins communaux

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

La commune de Fenaïa, située à 25 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, est à caractère agropastorale avec des potentialités non négligeables surtout dans les filières arboricoles et céréalières. Sa topographie est "hybride", constituée d'une partie située sur la plaine de la Soummam et l'autre sur une zone montagneuse, ce qui représente, pour elle, un atout supplémentaire dans le domaine agricole avec ses "variantes", comme l'agriculture de montagne et de plaine. Cette municipalité est peuplée par environ 15 000 habitants répartis de façon variable sur 22 villages, dont Aït Chenni, Larbaâtache, Tighilt Naït Ziane, Ighil N'Tala, Takhlicht, Ighil Yeddou, Iaâmrouchen et bien d'autres. Toutes ces localités rurales enregistrent des carences plus ou moins palpables dans presque tous les domaines, comme l'aménagement urbain, l'alimentation en eau potable, l'habitat... La commune, nonobstant son potentiel agricole énorme et élevé, compte toujours sur les subventions de l'État, pour le développement local. Pour aborder le volet aménagement urbain, celui-ci connaît des fortunes diverses, et constitue, aussi, l'un des points de l'insatisfaction des populations des différents villages, car il reste beaucoup de choses à faire dans ce domaine vital. Néanmoins, il y a eu des projets allant dans le sens d'améliorer le cadre de vie des citoyens et d'autres sont projetés dans ce sens au village Iaâmrouchen, à titre d’exemple, où il est prévu certaines opérations ayant trait à l'aménagement. En effet, ce village, qui compte près de 1 200 âmes, est concerné par deux opérations inscrites par l'APC. La première consiste en la réhabilitation du chemin communal reliant la RN12 à ce village, sur une distance de 1 200 mètres linéaires. La seconde verra, quant à elle, la réhabilitation du chemin communal qui va de la placette du village Iaâmrouchen vers le dalot, sur 300 mètres linéaires. À cet effet, les appels d'offres ont été lancés récemment pour la réalisation de ces projets importants pour cette localité.

S. Y.