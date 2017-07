Le projet des 110 logements sociaux en souffrance

Par DDK | Il ya 21 minutes | 1 lecture(s)

La commune d’Ighil Ali a bénéficié d’un quota de 110 logements sociaux de types publics locatifs, a-t-on appris des responsables de l’APC. D’après le maire, l’inscription de ce programme remonte à l’année 2013. Un choix de terrain pour l’implantation du projet a été opéré au niveau d’un site situé dans le périmètre urbain du chef-lieu communal. Même le volet relatif à l’étude de ce projet a été finalisé par l’OPGI, le promoteur public, à l’indicatif duquel sont inscrits ces logements. Quatre années se sont écoulées et le projet demeure toujours en souffrance. «On s’interroge pourquoi il n’y a aucune suite à ce jour. Pourtant, toute la procédure en amont a été bouclée par le maître de l’ouvrage», déclare M. Djoulait, le maire d’Ighil Ali, en exprimant, au passage, son souhait de voir ce programme relancé dans les meilleurs délais. «Il y a des centaines de mal-logés qui n’attendent que la construction de ces appartements, pour accéder à un toit. Pour la plupart de ces prétendants, c’est la seule chance de leur vie de pouvoir étrenner un logement décent», plaide l’édile communal. Du coté des souscripteurs à cette formule locative, ça baigne dans le flou et l’incertitude. D’aucuns en viennent même à douter de la concrétisation de ce projet. «À mesure que le temps passe, je vois s’éloigner la perspective de posséder un logement. Et pour cause, depuis le temps que l’on entend parler de ces appartements, on ne voit encore rien venir», dira, sur une pointe de désillusion, un demandeur de logement d’Ighil Ali. «L’attente dure depuis de lustres et aucune lueur d’espoir quant à la réalisation de ces logements ne pointe à l’horizon», se désole un autre souscripteur du village Azrou.

N. M.