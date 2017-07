Un abattoir en cours de réalisation

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Un abattoir est en cours de réalisation à Seddouk. C’est ce que l’on a appris auprès de M. Djamel Tigrine, premier magistrat de la commune. D’après l’édile communal, le projet est implanté à hauteur de la localité Mizeb, située dans le prolongement du périmètre urbain du chef-lieu communal. «Cet abattoir est l’œuvre d’un opérateur privé. Le projet est accordé dans le cadre du CALPIREF», fait savoir le maire de Seddouk. Voila qui augure de meilleures conditions de prise en charge du circuit commercial de la filière viande. Commerçants et consommateurs n’ont, d’ailleurs, pas manqué de relever cela : «Disposer d’un abattoir avec les normes requises, c’est l’assurance de la qualité pour le produit final proposé à la vente sur les étals des boucheries», dira le gérant d’une boucherie, située à la périphérie de la ville. «Les consommateurs que nous sommes ont tout à gagner avec un abattoir légal, où les carcasses seront soumises à un contrôle vétérinaire strict, avant leur mise sur le marché. Il y va de notre santé», affirme un citoyen du village Takaâts, sur les hauteurs de Seddouk. D’aucuns parmi les habitants de la localité estiment que la réalisation de cet abattoir mettra un terme aux abattages sauvages et aux pratiques malsaines relevées ici et là à travers la commune.

