Des salles de soins pour Tazrout et Ikhettaben

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

La commune d'Adekar, dont le double chef-lieu de commune et de daïra est situé à 45 km à l'Ouest de Béjaïa, est nichée sur une zone montagneuse au relief difficile d'accès.

C'est une localité rurale qui peine à amorcer le développement local tant souhaité, nonobstant les potentialités dont elle dispose, comme l'agriculture et les sites touristiques non encore exploités. Elle est connue par sa station thermale d'Assif El Hammam et ses forêts luxuriantes. Cette commune, dont l'altitude varie de 800 à 1000 mètres, est peuplée par plus de 15000 habitants, répartis, variablement, sur une vingtaine de villages panoramiques. En matière de couverture sanitaire, la commune connaît des fortunes diverses. Cette localité compte deux polycliniques, l'une est située au chef-lieu et l'autre au village Kiria. La polyclinique située au chef-lieu d'Adekar offre plusieurs prestations de service de santé en disposant d'un point d'urgences fonctionnant 24h/24, d'une maternité intégrée, d'un laboratoire d'analyses médicales, d'un service de radiologie, de cabinets de consultations générale et spécialisée, d'un autre cabinet de chirurgie dentaire et d'un service de consultation en psychologie. Néanmoins, la municipalité ne dispose que d'une seule salle de soins sise au village Tizi Ougueni, ce qui demeure insuffisant vu le nombre de villages et de la population qui dépasse les 15000 âmes. Ceci crée une certaine insuffisance dans la couverture sanitaire, notamment en matière de structures de santé de proximité. Ce "déséquilibre" n'est pas passé inaperçu, puisque les autorités communales ont inscrit, récemment, deux projets qui vont dans le sens du renforcement du nombre de structures sanitaires, à travers le territoire de cette municipalité rurale. Ainsi, des projets de réalisation de deux autres salles de soins sont inscrits au profit des deux villages Tazrout et Ikhettaben. Ces deux structures projetées au niveau des localités précitées seront dotées de deux logements d'astreinte au profit du personnel médical. À cet effet, l'APC a lancé dernièrement un appel d'offres en vue d'attribuer ce marché.

Syphax Y.