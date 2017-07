Un tournoi de football pour chasser la monotonie !

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Les jeunes habitant les localités rurales se plaignent de la morosité qui les saisit à cause de l'absence d’espaces de loisirs et de distraction. Ce ne sont malheureusement pas tous les villages qui disposent d'un foyer de jeunes, par exemple, ou d'un stade. Il y a toujours ce manque qui fait que les jeunes de ces contrées "oubliées" se rabattent sur les villes proches pour bénéficier d'activités culturelles et de loisirs. C'est le cas, parmi tant d'autres, des villages hauts perchés de la commune d'Ath Mellikèche, située à 80 km au sud-ouest de Béjaïa, où il est enregistré de moult carences en matière d’infrastructures et autres espaces de détente et loisirs. Cependant, même si les moyens y font défaut, les jeunes de ces patelins ne se s'avouent pas vaincus pour autant. Loin s'en faut, puisqu’ils organisent, de temps à autre, des tournois de football, notamment, pour chasser la monotonie et l'ennui, et créer, par ricochet, une ambiance bon enfant. En tout cas, c'est ce que les jeunes de cette localité d'Ath Mellikèche ont convenu de faire en organisant un tournoi de football qui a démarré, avant-hier, au stade communal. Ainsi, pas moins de 26 équipes, divisées sur 8 groupes, vont pouvoir participer à ce tournoi qui durera un mois. Le premier tour va s'étaler du 7 au 16 juillet, et verra la participation de 26 équipes venues de plusieurs localités de la commune d'Ath Mellikèche, comme Tabouda, Aguentour, Taghalat, Ath Fedila, Ayacha... et des municipalité voisines, comme Ivahlal, Ighil Ouchekrid et Houari (commune d'Aghbalou), Hirouche (commune de Tazmalt)..."Nous avons convenu, entre jeunes de la même région, d'organiser un tournoi de football pour tisser des liens de fraternité et d'amitié entre les jeunes des différents villages et aussi dans l'optique de combler le vide et de lutter contre les fléaux sociaux", dit, en substance, l'un des jeunes organisateurs de ce rendez-vous sportif à Ath Mellikèche.

Syphax Y.