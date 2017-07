Extension du siège APC

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Le siège APC d’Ighram a bénéficié d’un projet d’extension, a-t-on appris auprès de M. Ibaliden, premier magistrat de la commune. Le chantier est en cours de réalisation, a-t-on pu constater sur place. «Une partie du projet a été déjà finalisée, à l’image de la cave destinée aux archives, le service d’état civil, ainsi que le bureau du secrétaire général et du personnel», a fait savoir le maire. «Les travaux restant à exécuter, a-t-il ajouté, concernent la réalisation d’un bureau pour le P/APC et une salle de réunion». Les crédits mobilisés, a-t-il confié, résultent d’un montage financier, associant les plans communaux de développement et le budget de wilaya. Deux exercices budgétaires, en l’occurrence 2015 et 2016, ont été, ainsi, mis à contribution. Au total, a indiqué l’édile communal, plus d’un milliard de centimes a été injecté dans ce projet. Apostrophé à l’entrée de la bâtisse, un employé communal dit voir d’un bon œil ce projet d’extension qu’il trouve «opportun et indispensable». «Nous avons trop souffert de l’exigüité de ces locaux qui nous impose des conditions de travail difficiles. Avec l’ouverture du service de l’état civil, on commence déjà à respirer», souligne-t-il. «C’est un projet qui arrive à point nommé. Il va de soi qu’un siège de mairie adéquat et moderne induira une efficacité du service et de meilleures prestations au profit de la population», se félicite un autre fonctionnaire municipal.

N. M.