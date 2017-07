La campagne lancée

Par DDK | Il ya 19 minutes | 1 lecture(s)

Il est connu que la fièvre aphteuse est une affection épidémique, hautement contagieuse, qui touche essentiellement les ruminants, et qui peut provoquer des pertes incommensurables parmi les cheptels au cas où elle se déclenche. Cependant, pour parer à cette situation, la seule solution reste, bien évidemment, la prévention, et ce pour «tuer dans l’œuf» d'éventuels cas qui provoqueraient des foyers épidémiques qui pourraient être préjudiciables aux éleveurs notamment. Pour cela, des campagnes de vaccination sont nécessaires pour endiguer ce mal. Dans la wilaya de Béjaïa, plusieurs localités ont connu et connaissent encore (ex-Amizour) des campagnes de vaccination contre les zoonoses animales. La commune d'Aït R'zine, une localité agropastorale par excellence, est dotée d'un cheptel ovin et bovin non négligeable. L'élevage de ces animaux connaît un intérêt grandissant ces dernières années dans cette municipalité, ce qui induit que la surveillance des ces cheptels doit être de mise, pour parer à tout foyer épidémique. Et c'est dans cette optique que l'APC d'Aït R'zine compte lancer, du 9 au 12 juillet en cours, une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse bovine. À cet effet, les autorités communales ont arrêté tout un programme qui touchera tous les villages de la commune. Ainsi, il est fait appel aux éleveurs de bovidés du chef-lieu communal, de Taourirt Ouabla, Guenzet, Iwagranen, Aourir, Jdida, Ouizrane, Tighilt Oumeggal et bien d'autres, pour se préparer à cette campagne selon les journées de visites qu'effectuera l'équipe de vétérinaires mobilisée à cet effet. Cette action s'étalera sur 4 jours, et la vaccination, assure-t-on à l'APC d'Aït R'zine, sera gratuite. «C'est une occasion à ne pas rater. Je possède deux vaches et deux veaux, et cette vaccination ne peut que mieux tomber, d'autant les vaccins sont très chers", indique un éleveur de Guendouz, chef-lieu municipal.

S. Y.