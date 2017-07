La couverture sanitaire de la polyclinique décriée

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

En dépit de l'existence d'une polyclinique fonctionnant 24h/24 au chef-lieu communal de Tamokra, situé à 80 km au Sud-ouest de Béjaïa, la couverture sanitaire y est insuffisante.

En effet, cette municipalité, peuplée par environ 10 000 habitants et comptant 12 villages, n'est dotée que d'une polyclinique, sise au chef-lieu, et de deux salles de soins situées respectivement aux villages de Bicher et Tizi Aïdel. Les salles de soins souffrent d'un manque d'équipements et de personnel. Quant à la polyclinique du chef-lieu, même si son régime de fonctionnement a été porté à 24h/24 depuis le mois de février écoulé, avec l'installation d'une garde d'astreinte pour les cas urgents en nocturne laquelle est assurée par un médecin et un infirmier, il n'en demeure pas moins que certains services névralgiques y manquent cruellement. Il est question, dans ce cas-là, de l'absence d'une maternité ou d'une PMI (prévention maternelle et infantile) et des consultations médicales spécialisées. Ce manque n'a pas laissé les habitants indifférents. "Les parturientes sont acheminées vers l'hôpital d'Akbou, à 40 km, pour les besoins d'accouchements ou tout autre acte relevant de la gynécologie. L'éloignement du trajet, qui nous sépare de l'hôpital d'Akbou, et l'état délabré de nos routes ne sont pas pour arranger les choses. Les parturientes souffrent énormément durant le trajet. Nous souhaitons la création d'une maternité au niveau de la polyclinique pour "écourter" la souffrance des femmes enceintes", souhaite un habitant de Tamokra-centre. Pour leur part, les malades chroniques habitant cette localité se trouvent dans tous leurs états, eux qui, pour consulter un médecin spécialiste, se voient contraints de se déplacer jusqu'à Akbou. «Je souffre de rhumatismes depuis des annéeé et à chaque fois je me vois obligé d'aller jusqu'à Akbou pour voir mon médecin. Pourquoi ne pas doter notre polyclinique de quelques spécialités médicales, comme il est le cas dans les autres structures de santé ?" se demande notre interlocuteur. Néanmoins, en dépit de l'existence de certains services médicaux dans cette polyclinique, comme un laboratoire pour les analyses, un point de radiologie et un cabinet dentaire, il est déploré le fait que ces services ne sont pas disponibles le long de la semaine. "Vous avez, par exemple, les consultations dentaires qui ne sont assurées que les lundis et mercredis de 8h00 à 12h00 seulement, or nous avons besoin de ce service chaque jour", constate un autre habitant de Tamokra.

Syphax Y.