L’avis d’appel d’offres lancé

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

Dans la commune d'Ighram, située à 65 km au Sud-ouest de Béjaïa, il existe des projets d'équipements publics qui traînent depuis des années sans connaître leur achèvement. Et ce sont, paradoxalement, des projets inscrits au profit de la masse juvénile locale, lesquels "refusent" de voir le jour. C’était le cas de la maison de jeunes et de la bibliothèque communale. Le premier projet s’est trouvé, pendant un bon moment, "confiné" au stade de chantier, sans connaître son épilogue. Il a été lancé il y a des années de cela. Les autorités communales avançaient "le manque de financements pour l'achèvement de cette maison de jeunes". Et c'est le même constat pour la bibliothèque communale, dont l'inscription remonte à... 2006. Ce projet est inscrit dans le cadre du FCCL (Fonds communal des collectivités locales). Actuellement, les travaux sont toujours à l'arrêt, et il reste un certains nombre de travaux à finaliser, comme les voies et réseaux divers, la boiserie et autres travaux de finition, pour livrer cette structure que les jeunes de la localité attendent impatiemment depuis des lustres. Néanmoins, selon une source, la relance des travaux sur les chantiers de ces deux projets en question est "imminente", puisque l'APC a lancé récemment des appels d'offres en vue d'achever ces deux équipements publics. "Il reste à souhaiter, maintenant, que l'APC trouve preneur, pour pouvoir achever ces deux structures qui ont traîné depuis longtemps. Il faut vraiment que les chantiers de la maison de jeunes et de la bibliothèque communale soient relancés sans aucune interruption, pour le bien des jeunes de la localité qui ne trouvent pas des espaces de loisirs et de culture, pour combler leur heures creuses", préconise un père de famille de la localité.

Syphax Y.