La poste dépassée !

Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

L’agence postale d’El Kseur, située en plein centre de l’agglomération du chef-lieu communal, est littéralement submergée par des flots des usagers. «Les choses n’ont pas bougé d’un iota depuis de nombreuses années. Bien au contraire, cela se gâte de plus en plus et les responsables concernés ne semblent pas s’en préoccuper outre mesure», clame, à la cantonade, un homme d’un certain âge. Un autre usager de la poste décrit un «enfer» au quotidien : «C’est malheureux de devoir jouer des coudes pour accéder aux guichets. C’est inacceptable que des femmes soient bousculées et des vieillards malmenés par la foule», s’indigne-t-il. Affranchir un courrier, émettre un mandant ou retirer son solde est calvaire, déplore-t-on. Une. Un citadin confesse avoir essuyé une bordée d’injures, pour avoir voulu céder «sa» place à un vieux retraité, impotent et souffreteux. Dans le meilleur des cas, déclarent certains habitués des lieux, les usagers sont astreints de longues attentes. Même le distributeur automatique de billets (DAB) n’est pas toujours opérationnel. «Quand vous avez de la chance, vous pouvez retirer 20 000 DA, pas plus. Sinon, l’appareil est, soit hors service, soit il n’est pas alimenté en liquidités», rapporte un citoyen du lotissement Akal Aberkane. D’autre part, l’on apprendra, auprès d’un responsable de l’APC, qu’une autre agence postale est inscrite au profit de la commune. «L’infrastructure est cours de réalisation, à hauteur du quartier Berchiche», informe-t-il. «Il était temps, car El Kseur est le confluent de plusieurs communes limitrophes, comme Fénaïa, Toudja et autres Semaoun. Il en résulte une pression sur tous les servies publics», commente un jeune commerçant, tenant une échoppe non loin de la mairie.

N Maouche.