Les commissariats de police s’impliquent !

La sûreté de wilaya de Béjaïa mobilise, depuis avant-hier, ses agents à travers tous les commissariats, dans le cadre d’une opération de collecte de dons de sang au profit des structures de santé de la wilaya. Placée sous le slogan «Sauver une vie est notre souci», cette initiative, qui en est à sa deuxième édition, précise la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, a pour objectif «de contribuer à sauver des vies et démontrer la noblesse de cette institution dans sa quête continue et permanente de venir en aide aux citoyens» La même source précise que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés, pour la réussite de cette opération, qui coïncide, faut-il le noter, avec la célébration de la Journée mondiale du don de sang.

F. A. B.