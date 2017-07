Un minimum pour les usagers, qui s’en soucie ?

Par DDK | Il ya 26 minutes | 53 lecture(s)

Les usagers de la station de fourgons qui dessert les lignes Tazmalt - Ath Mellikèche et Tazmalt - Ath Hamdoun - Ibahlal, souffrent le martyre à cause de l'absence totale de diverses commodités et autres mobiliers urbains au niveau de cet endroit.

En effet, les voyageurs qui empruntent quotidiennement cette station pour leurs différents déplacements interurbains se trouvent comme dans un purgatoire, où, sous un soleil de plomb et une chaleur accablante, ils attendent que les fourgons chargent pour démarrer. La situation est d'autant intenable pour les personnes âgées, les enfants et les femmes qui se "disputent" la moindre once d'ombre de ces quelques poivriers sauvages, plantés sur une allée jouxtant cette station. Les usagers déplorent l'absence d'abribus pour s'asseoir et se prémunir des rayons du soleil qui lardent leur peau. Il n'y existe aucun abribus dans cet espace et les voyageurs se voient contraints d'attendre debout l'arrivée des fourgons. Les uns s'adossent au mur d'enceinte du lycée "Mohamed Boudiaf" qui ombrage un tant soit, peu, alors que les autres "fuient" carrément en s’abritant sous les arcades des commerces qui longent, un peu plus loin, cette station jouxtant le siège de la daïra. Les autres commodités, comme l'eau courante, les toilettes publiques, les bancs, l'éclairage... sont aussi aux abonnés absents dans ces lieux qui n’ont de station de fourgon que le nom. «C'est vraiment l'enfer au niveau de cet espace. Moi qui travaille ici à Tazmalt, je fais la navette, chaque jour, entre cette ville et Ath Mellikèche sur une quinzaine de kilomètres. A la sortie du travail, je m'y pointe en attendant l'arrivée d'un fourgon. Quand ce dernier arrive, il faut s’engouffrer pour attendre de longues minutes pour qu'il charge et démarre. Un dilemme se pose toujours dans ce cas-là: faut-il attendre durant des dizaines de minutes dans un fourgon chauffé comme un sauna, ou attendre dehors sous un soleil de plomb? Ces lieux sont vraiment un purgatoire. Les autorités communales n'ont pas pensé à aménager cet espace, pourtant important pour toute la région", se désole un usager habituel de cet endroit.

Syphax. Y