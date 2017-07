Les autorités communales annoncent plusieurs projets

Par DDK | Il ya 26 minutes | 54 lecture(s)

La commune d'Ath Mellikèche a connu la réalisation de plusieurs opérations liées à l'aménagement urbain. Comme c'est une localité située en zone montagneuse, elle possède un relief accidenté et difficile d'accès. Cette municipalité agropastorale connaît, en dépit de tout, un développement appréciable nonobstant le manque de ressources financières. Comptant exclusivement sur les subventions de l'État, Ath Mellikèche a bénéficié d'un certain nombre de projets structurants dans l'optique d’améliorer le cadre de vie des citoyens. Beaucoup de projets ont été réalisés et d'autres sont en voie de lancement, apprend-on. Ainsi, au volet aménagement urbain, le ton est donné à l'amélioration de l'accessibilité dans les différentes localités que compte cette municipalité. Il est prévu, à cet effet, l'aménagement d'une piste au village Iouraghen, alors qu'une autre sera ouverte et aménagée prochainement au village Lemcella. Pour sa part, le village Ayacha est concerné par une opération d'envergure, consistant en le bétonnage des ruelles, qui entre dans sa phase d'achèvement. Inscrit sur le budget communal, ce projet, tant réclamé par les habitants de cette bourgade haut perchée, est entré dans sa phase de livraison. Par ailleurs, dans le volet assainissement, même si beaucoup reste à faire dans ces contrées escarpées qui connaissent une croissance démographique appréciable et une urbanisation galopante, les autorités communales projettent d'en doter des bourgades qui en sont dépourvues. Il est prévu la réalisation d'un réseau d'assainissement au profit dae la localité Tighbirt sur une distance linéaire de 600 mètres, alors que le village Lemcella verra le projet de réfection et de prolongement de son réseau de l'assainissement aller à sa deuxième tranche après la validation du contrat et l'octroi du marché à une entreprise réalisatrice.

S. Y.