1 727 appels reçus en juin

Pas moins de 1727 appels ont été reçus par les services de police de Béjaïa durant le mois de juin dernier sur les deux numéros mis au service du citoyen par la DGSN, à savoir le numéro vert (15 48) et celui de secours (17), indique la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya dans un communiqué. «Parmi les appels reçus, 512 ont été effectués par des citoyens pour signaler des accidents de la route, des crimes ou des tentatives d’atteinte à l’intégrité physique des personnes ou de leurs biens, 589 appels pour demander secours et intervention des forces de sécurité et 625 appels pour demander des renseignements ou des orientations», est-il précisé dans le même document. Pour la sûreté de wilaya de Béjaïa, «ces statistiques témoignent d’une réelle prise de conscience du citoyen béjaoui à dénoncer, auprès des services de police, tout ce qui à trait au crime et autres délits, facilitant, ainsi, l’intervention des agents pour la sécurité des personnes et de leurs biens.» À souligner que ces deux numéros ont été mis au service des citoyens dans le but de prendre en charge leurs préoccupations et de protéger leur intégrité physique ainsi que leurs biens, a affirmé la même source. Il est vrai que ce moyen de communication, qui nécessite la collaboration active des citoyens pour dénoncer des comportements hors la loi, a permis de diminuer le taux de la criminalité.

F. A. B.